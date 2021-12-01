В Солнцеве полиция задержала подозреваемого в хулиганстве

В Солнцеве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хулиганстве на дороге. Он что-то не поделил с водителем автобуса, подрезал его на своем Peugeot, вынудив остановиться, а потом подошел и распылил перцовый баллончик в окно кабины.

После этого водитель автобуса стал отъезжать, но из-за того, что у него слезились глаза, не справился с управлением и задел Peugeot. В итоге водителю автобуса пришлось даже к врачам обратиться.

Подозреваемого полицейские задержали на месте происшествия. С него взяли подписку о невыезде и возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.