Новости России: в Рязани грузовик насмерть сбил людей на остановке

В Рязани возбудили уголовное дело после того, как грузовик снес остановку общественного транспорта. В аварии погибли две женщины, еще одна – 60-летняя пенсионерка – получила серьезные травмы. По предварительным данным, водитель грузовика был трезв. Он рассказал, что пытался уйти от столкновения с автомобилем, который резко затормозил перед пешеходным переходом. Теперь водителю грозит до 7 лет лишения свободы.



В Красноярске задержали водителя, который сбил дорожного инспектора, уходя от погони. Патруль пытался остановить "шестерку", один из полицейских сумел открыть дверь в салон. При задержании оказалось, что водитель – 15-летний подросток, который утверждал, что приобрел "Жигули" втайне от родителей.

В Челябинской области в национальном парке "Зюраткуль" лось напал на маленькую девочку и женщину. Он несколько раз ударил копытами туристов, которые хотели его накормить. Группа отдыхающих окружила лося, чтобы погладить животное, сфотографироваться с ним. Егерь предупреждал об опасности, однако его слова проигнорировали. Лось ударил передними копытами сначала ребенка, а потом женщину, которая пыталась защитить девочку. В руководстве парка заявили, что туристы сами спровоцировали животное на агрессию, подойдя слишком близко.



В Хабаровском крае из-за непогоды закрыли два аэропорта. Не отправляют и не принимают рейсы в Комсомольске-на-Амуре и в городе Советская Гавань. Там не успевают очищать взлетно-посадочные полосы из-за сильной метели. Обильные снегопады принес мощный циклон, который обрушился на Дальний Восток. В самом Хабаровске аэропорт пока работает в обычном режиме. Однако из-за снежных заносов в регионе отменяют рейсы междугородных автобусов.

Приморье тоже засыпает снегом. Движение транспорта во Владивостоке парализовали метровые сугробы. Уборочная техника работает круглосуточно. На улицы вывели тракторы, которые эвакуируют брошенные на дорогах автомобили или подталкивают грузовики в горку. В снежную ловушку попал автобус со школьниками, которые ехали из Амурской области на творческий конкурс. Всех детей и их сопровождающих спасатели доставили в гостиницу. Мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к жителям с просьбой временно не выезжать на улицы на личном транспорте.

Екатеринбург окутала гололедица. Дороги, улицы, машины и дома покрылись ледяной коркой после сильного дождя в последний день осени. В ночь в регионе ударили морозы. Водители жалуются, что даже с шипованной резиной по городу сложно ездить – машины не слушаются руля.

В Петербурге водитель выгулял собаку, не выходя из автомобиля. На видео белый Renault Logan медленно едет по заснеженной дороге, а рядом с машиной на поводке бежит пес. Кто-то с пониманием отнесся к такому виду прогулки, но большинство заявили, что животное могло угодить под колеса.



В Тюменской области уволили водителя мусоровоза, который дрифтовал на обледеневшей парковке. Видео в социальных сетях собрало почти 60 тысяч просмотров. За "спонтанное ребячество", которым мужчина объяснил свой поступок, его уволили. Теперь в соцсетях пользователи призывают помочь парню и найти ему работу.