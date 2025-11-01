График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

Новости регионов: пожары произошли в полях Кемеровской области

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил ребенка на западе Москвы

ДТП произошло на 37-м километре Киевского шоссе

Сбивший ребенка на западе Москвы водитель избежал ареста

В Никулинском суде изберут меру пресечения водителю, сбившему ребенка на западе Москвы

Новости мира: более 10 человек погибли в давке у храма в Индии

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Москве

В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

Водителю, виновному в смертельном ДТП на западе Москвы, удалось избежать ареста. Под колесами его автомобиля погиб восьмилетний мальчик. По данным следствия, ребенок перебегал дорогу по зебре.

Густой туман окутает Москву. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы до утра 2 ноября видимость упадет до 200-700 метров. Водителям советуют повысить бдительность или воспользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

