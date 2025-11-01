01 ноября, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября
Водителю, виновному в смертельном ДТП на западе Москвы, удалось избежать ареста. Под колесами его автомобиля погиб восьмилетний мальчик. По данным следствия, ребенок перебегал дорогу по зебре.
Густой туман окутает Москву. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы до утра 2 ноября видимость упадет до 200-700 метров. Водителям советуют повысить бдительность или воспользоваться общественным транспортом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.