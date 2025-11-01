График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: пожары произошли в полях Кемеровской области

Новости регионов: пожары произошли в полях Кемеровской области

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил ребенка на западе Москвы

ДТП произошло на 37-м километре Киевского шоссе

Сбивший ребенка на западе Москвы водитель избежал ареста

В Никулинском суде изберут меру пресечения водителю, сбившему ребенка на западе Москвы

Новости мира: более 10 человек погибли в давке у храма в Индии

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Москве

В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на западе Москвы

Пожары возникли в полях в трех муниципалитетов Кемеровской области. Жители выкладывали в соцсети кадры травы, горящей рядом с жилыми домами. Площадь одного из возгораний достигла 23 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что огонь не перешел на жилые дома. Пожары оперативно потушили, пострадавших нет.

В Мурманской области затонуло судно с туристами. Капитан решил показать людям китов, несмотря на запрет МЧС. Всего на судне находилось 10 человек. Всем удалось спастись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика