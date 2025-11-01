Новости регионов: пожары произошли в полях Кемеровской области

Пожары возникли в полях в трех муниципалитетов Кемеровской области. Жители выкладывали в соцсети кадры травы, горящей рядом с жилыми домами. Площадь одного из возгораний достигла 23 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что огонь не перешел на жилые дома. Пожары оперативно потушили, пострадавших нет.

В Мурманской области затонуло судно с туристами. Капитан решил показать людям китов, несмотря на запрет МЧС. Всего на судне находилось 10 человек. Всем удалось спастись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.