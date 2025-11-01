Новости мира: более 10 человек погибли в давке у храма в Индии

Не менее 12 человек погибли в давке у храма на юге Индии. Тысячи верующих собрались, чтобы отметить один из самых священных дней индуизма, когда принято поститься и возносить молитвы. Семьям жертв и пострадавшим выплатят компенсации.

Минимум 14 человек погибли и 8 пропали без вести из-за проливных дождей и вызванного ими наводнения в центральной части Вьетнама. Затоплены около 120 тысяч домов. Из-за паводка и оползней заблокированы автомагистрали, транспортное сообщение нарушено.

Гигантский град выпал в Австралии. Льдины достигали 9–10 сантиметров в диаметре. Повреждены сотни автомобилей и домов в городе Праттен.

