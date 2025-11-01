График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 15:15

Происшествия

Новости мира: более 10 человек погибли в давке у храма в Индии

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Москве

В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на западе Москвы

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Пятеро мошенников обманули банк на 60 млн рублей

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

Ребенок погиб под колесами автомобиля на Винницкой улице в Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Не менее 12 человек погибли в давке у храма на юге Индии. Тысячи верующих собрались, чтобы отметить один из самых священных дней индуизма, когда принято поститься и возносить молитвы. Семьям жертв и пострадавшим выплатят компенсации.

Минимум 14 человек погибли и 8 пропали без вести из-за проливных дождей и вызванного ими наводнения в центральной части Вьетнама. Затоплены около 120 тысяч домов. Из-за паводка и оползней заблокированы автомагистрали, транспортное сообщение нарушено.

Гигантский град выпал в Австралии. Льдины достигали 9–10 сантиметров в диаметре. Повреждены сотни автомобилей и домов в городе Праттен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

