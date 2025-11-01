График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Москве

В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на западе Москвы

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Пятеро мошенников обманули банк на 60 млн рублей

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

Ребенок погиб под колесами автомобиля на Винницкой улице в Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Водитель на авто сбил ребенка на глазах его сестры на западе Москвы

Туристическая лодка затонула в Мурманской области. Капитан судна, несмотря на запрет МЧС, решил показать путешественникам китов. В итоге лодка опрокинулась. Все 10 человек спаслись.

Непогода обрушилась на Курильские острова. В Южно-Курильске сильный ветер повредил линии электропередачи. Без света остались 86 жилых домов и 125 других объектов.

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажки в Ростове-на-Дону. Вспыхнул пожар. По предварительной информации, взорвался баллон, который используется при монтаже натяжных потолков. В квартире выбило панорамные окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика