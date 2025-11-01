Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Туристическая лодка затонула в Мурманской области. Капитан судна, несмотря на запрет МЧС, решил показать путешественникам китов. В итоге лодка опрокинулась. Все 10 человек спаслись.

Непогода обрушилась на Курильские острова. В Южно-Курильске сильный ветер повредил линии электропередачи. Без света остались 86 жилых домов и 125 других объектов.

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажки в Ростове-на-Дону. Вспыхнул пожар. По предварительной информации, взорвался баллон, который используется при монтаже натяжных потолков. В квартире выбило панорамные окна.

