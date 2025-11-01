В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

В подмосковных Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину. Дебош с битьем посуды устроил посетитель супермаркета на Новорязанском шоссе, пришлось вызывать Росгвардию. На пульт поступило сообщение о неадекватном госте.

Он рукой сбивал все, что было выставлено на полках. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Дебошир объяснил свое поведение тем, что вошел во вкус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



