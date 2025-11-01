График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 12:15

Происшествия

В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на западе Москвы

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Пятеро мошенников обманули банк на 60 млн рублей

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

Ребенок погиб под колесами автомобиля на Винницкой улице в Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Водитель на авто сбил ребенка на глазах его сестры на западе Москвы

Автомобиль сбил ребенка на западе Москвы

Ребенок пострадал при столкновении тепловоза с автомобилем в Подмосковье

В подмосковных Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину. Дебош с битьем посуды устроил посетитель супермаркета на Новорязанском шоссе, пришлось вызывать Росгвардию. На пульт поступило сообщение о неадекватном госте.

Он рукой сбивал все, что было выставлено на полках. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Дебошир объяснил свое поведение тем, что вошел во вкус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика