01 ноября, 12:15Происшествия
В Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину
В подмосковных Котельниках задержали мужчину, который разбил витрину. Дебош с битьем посуды устроил посетитель супермаркета на Новорязанском шоссе, пришлось вызывать Росгвардию. На пульт поступило сообщение о неадекватном госте.
Он рукой сбивал все, что было выставлено на полках. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Дебошир объяснил свое поведение тем, что вошел во вкус.
