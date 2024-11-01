Новости мира: 50-метровый бетонный козырек обвалился на вокзале в Сербии

На вокзале в сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырек высотой 50 метров. В результате 8 человек погибли и четверо получили тяжелые травмы. Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия. По информации российского посольства в Сербии, данных о пострадавших россиянах пока не поступало.

Число жертв наводнений в Испании достигло 200 человек, особенно пострадал регион Валенсия. В затопленных районах, откуда были эвакуированы жители, начали действовать мародеры, совершая многочисленные грабежи. Полиция арестовала более 50 человек, включая несовершеннолетних.

В северной части Италии после сильного наводнения поля оказались покрыты миллионами пауков, которые в поисках пищи выползли на поверхность. Мелкие черные насекомые выпускают нити и ждут ветра, чтобы он перенес их в безопасное место. Ветер же разносит паутину на километры вокруг.

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