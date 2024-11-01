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Новости

01 ноября, 13:45

Происшествия

Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 150 человек

Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 150 человек

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Число жертв наводнений в Испании в городе Валенсия возросло до 150 человек. В пострадавших городах наблюдается рост числа мародеров, которые разбивают витрины, грабят ювелирные магазины и точки продажи электроники. Также фиксируются случаи взлома домов и квартир в районах, из которых были эвакуированы люди. На данный момент задержано уже несколько десятков человек. 

Самолеты израильских ВВС ночью атаковали южный пригород ливанской столицы. За 2 часа было нанесено по разным данным от 6 до 15 ударов. Воздушная атака началась с жилых кварталов Бейрута, а потом бомбардировке подвергся лагерь беженцев на шоссе в международный аэропорт.

Житель Таллина купил себе троллейбус в качестве личного транспорта и ездит на нем по городу. Когда его остановил полицейский, мужчина заявил, что имеет профессиональную квалификацию и иногда действительно перевозит пассажиров на своем транспорте. Однако, несмотря на это, водителя оштрафовали за отсутствие регистрационного номера и страховки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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