Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 150 человек

Число жертв наводнений в Испании в городе Валенсия возросло до 150 человек. В пострадавших городах наблюдается рост числа мародеров, которые разбивают витрины, грабят ювелирные магазины и точки продажи электроники. Также фиксируются случаи взлома домов и квартир в районах, из которых были эвакуированы люди. На данный момент задержано уже несколько десятков человек.

Самолеты израильских ВВС ночью атаковали южный пригород ливанской столицы. За 2 часа было нанесено по разным данным от 6 до 15 ударов. Воздушная атака началась с жилых кварталов Бейрута, а потом бомбардировке подвергся лагерь беженцев на шоссе в международный аэропорт.

Житель Таллина купил себе троллейбус в качестве личного транспорта и ездит на нем по городу. Когда его остановил полицейский, мужчина заявил, что имеет профессиональную квалификацию и иногда действительно перевозит пассажиров на своем транспорте. Однако, несмотря на это, водителя оштрафовали за отсутствие регистрационного номера и страховки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.