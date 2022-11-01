Пожар на строительном рынке в ТиНАО потушен

Сильный пожар произошел на строительном рынке в Москве. Столб черного дыма можно было увидеть даже из соседних районов.

На месте ЧП горели торговые ряды, где хранились стройматериалы. Информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что в тушении возгорания принимали участие 36 пожарных и восемь единиц спецтехники. На данный момент пожар потушен.

Пожар в районе торговых рядов Николо-Хованского строительного рынка в ТиНАО произошел около 15:13 во вторник, 1 ноября. По данным МЧС, загорелись три палатки на площади 30 квадратных метров.

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