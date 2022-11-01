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Новости

17:15

Общество

Новости часа: площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО составила 150 "квадратов"

Новости часа: площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО составила 150 "квадратов"

Строительный рынок загорелся на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО

Очевидец рассказал о пожаре на строительном рынке в ТиНАО

Новости часа: в ТиНАО загорелся строительный рынок

Пожар на рынке в ТиНАО локализовали

Эпицентр пожара в Одинцове находится внутри складского ангара – очевидцы

Новости часа: пять взрывов раздалось в центре Донецка

Площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО выросла до 150 "квадратов"

ВСУ выпустили по Донецку 3 боевых снаряда натовского стандарта

Очевидцы сообщили о пожаре в промзоне в Одинцове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительный рынок загорелся в ТиНАО. Площадь пожара составляет около 150 "квадратов", заявили в МЧС.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Минимум 1 человек пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

С 1 ноября единовременное пособие при рождении ребенка можно получить через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в Минцифры РФ.

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