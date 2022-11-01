17:15Общество
Новости часа: площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО составила 150 "квадратов"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительный рынок загорелся в ТиНАО. Площадь пожара составляет около 150 "квадратов", заявили в МЧС.
ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Минимум 1 человек пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
С 1 ноября единовременное пособие при рождении ребенка можно получить через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в Минцифры РФ.