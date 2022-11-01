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Происшествия

Новости часа: в ТиНАО загорелся строительный рынок

Новости часа: в ТиНАО загорелся строительный рынок

Пожар на рынке в ТиНАО локализовали

Эпицентр пожара в Одинцове находится внутри складского ангара – очевидцы

Новости часа: пять взрывов раздалось в центре Донецка

Площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО выросла до 150 "квадратов"

ВСУ выпустили по Донецку 3 боевых снаряда натовского стандарта

Очевидцы сообщили о пожаре в промзоне в Одинцове

Возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО

Два человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

ФСБ задержала экстремистов в трех городах России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО загорелся строительный рынок. Задымление сильное, его видно в соседних районах, заявили очевидцы.

Пассажирские катера через Днепр перестанут ходить после окончания эвакуации. Об этом рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Россия начала изучать причины взрывов на "Северных потоках", официальных итогов нет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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