Новости часа: в ТиНАО загорелся строительный рынок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО загорелся строительный рынок. Задымление сильное, его видно в соседних районах, заявили очевидцы.

Пассажирские катера через Днепр перестанут ходить после окончания эвакуации. Об этом рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Россия начала изучать причины взрывов на "Северных потоках", официальных итогов нет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.