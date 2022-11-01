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Пожар на рынке в ТиНАО локализовали

Пожар на рынке в ТиНАО локализовали

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В МЧС сообщили, что возгорание на строительном рынке в ТиНАО локализовано на площади около 150 квадратных метров. Продавцы попытались срочно вынести товар из павильонов.

Возгорание случилось в районе торговых рядов Николо-Хованского строительного рынка. Информация о пожаре по адресу улица Адмирала Корнилова, строение 4, поступила в ведомство в 15:13.

По предварительным данным, загорелись три палатки на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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