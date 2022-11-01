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ВСУ выпустили по Донецку 3 боевых снаряда натовского стандарта

ВСУ выпустили по Донецку 3 боевых снаряда натовского стандарта

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ВСУ вновь ударили по центру Донецка

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли центр Донецка. По городу выпустили три снаряда натовского стандарта – 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве республики.

Ранее под огнем оказались сразу несколько районов города. За полтора часа их семь раз обстреляли из крупнокалиберной артиллерии. Накануне центр Донецка также подвергался обстрелам. Один из снарядов упал возле дома правительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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