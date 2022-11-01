Возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО

Очевидцы сообщили о сильном задымлении в районе Николо-Хованского рынка в ТиНАО. По предварительным данным, там горят три павильона рынка "Строймастер".

Спасатели уже тушат возгорание. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.