Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:15

Происшествия

Возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО

Возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО

Два человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

ФСБ задержала экстремистов в трех городах России

В ТЦ Columbus на юге Москвы объявлена эвакуация из-за "минирования" – СМИ

В ТЦ Columbus на юге Москвы объявили эвакуацию

ВСУ обстреляли из HIMARS город Алчевск в ЛНР

Новости часа: премьер-министр РФ рассказал о поставках зерна

ВСУ вновь ударили по центру Донецка

Сильные дожди привели к наводнениям в Австралии

Власти Индии арестовали девять человек по делу об обрушении вантового моста

Очевидцы сообщили о сильном задымлении в районе Николо-Хованского рынка в ТиНАО. По предварительным данным, там горят три павильона рынка "Строймастер".

Спасатели уже тушат возгорание. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика