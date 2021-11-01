СК по Татарстану завел уголовное дело после отравления россиян в Египте

Следственный комитет по Татарстану завел уголовное дело после отравления россиян в Египте.

Российские туристы могли отравиться в Хургаде овощами или рыбой, об этом сообщил Роспотребнадзор после общения с египетскими врачами. Все пострадавшие уже выписаны из клиники.

Некоторые приняли решение остаться в отеле, остальных перевезли в другие места. Всего в гостинице было около 350 россиян.

Об инциденте стало известно в ночь на 30 октября. По словам отдыхающих, у пострадавших резко поднялась температура, им ставили капельницы.

По данным Генпрокуратуры Египта, отравились 47 человек. В больницы попали 29 россиян, 14 туристов – из Эстонии и четверо – из Чехии.

Идет расследование причин ЧП. Минтуризма Египта заявило, что отель в любом случае закроют после отъезда отдыхающих, бронирование уже невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.