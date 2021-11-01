Полицейские нашли мать мальчика, оставленного в вагоне столичного метро

Столичные полицейские наши мать ребенка, оставленного в метро Москвы. Ее вызвали на беседу. Выяснилось, что за сыном не уследил нетрезвый отец, когда женщина была на работе.

Якобы папа забыл коляску с ребенком в вагоне. Позже на это обратили внимание другие пассажиры. Они передали мальчика полицейским, дежурившим в подземке. Те отправили его в больницу.

Отец ребенка тоже найден. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ему грозит серьезный штраф и, возможно, административный арест. Полицейские его уже допросили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.