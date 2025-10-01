Форма поиска по сайту

01 октября, 19:15

Происшествия

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

Жительница Подмосковья Екатерина Бурнашкина хочет вернуть ребенка после того, как год назад родила девочку в аэропорту Антальи и оставила ее в туалете. Соседи отмечают, что Екатерина всегда была самостоятельной и не типичной для девочек своего возраста.

Адвокат Бурнашкиной Виктория Елисеева рассказала, что сейчас девушке предстоят психиатрические исследования, после которых суд примет решение о возможности безопасного возвращения ребенка матери. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоАлексей Лазаренко

