Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 18:30

Происшествия

Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

Екатерина Бурнашкина, родившая в аэропорту Антальи, дала первое интервью

Миллион рублей украли у пассажира на железнодорожной станции в Москве

Два грузовика столкнулись на 16-м километре МКАД

Новости мира: территорию "Октоберфеста" закрыли после взрыва и стрельбы в Мюнхене

"Газель" сгорела на улице Кирова в Подольске

Новости регионов: двое неизвестных потушили вечный огонь в Санкт-Петербурге

Новости мира: российских туристов попросили воздержаться от посещения Мадагаскара

Авария с такси и каршерингом произошла на Профсоюзной улице в Москве

Новости регионов: автомобиль взорвался на трассе в Краснодаре

Многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке. Как сообщают пожарные, ЧП произошло в районе Бронкс. Судя по опубликованным фото, рухнула часть стены. О жертвах и пострадавших пока информации нет. Местные СМИ называют причиной взрыв газа.

Подозреваемый в поджоге жилого дома в Мюнхене покончил с собой, а при себе у него был рюкзак со взрывчаткой, которую необходимо разминировать. Об этом заявили в полиции. Ранее стало известно о масштабной операции, организованной в связи с пожаром в здании, при этом причиной была семейная ссора. Как сообщали зарубежные СМИ, мужчина устроил подрыв в доме своих родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика