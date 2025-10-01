Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

Многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке. Как сообщают пожарные, ЧП произошло в районе Бронкс. Судя по опубликованным фото, рухнула часть стены. О жертвах и пострадавших пока информации нет. Местные СМИ называют причиной взрыв газа.

Подозреваемый в поджоге жилого дома в Мюнхене покончил с собой, а при себе у него был рюкзак со взрывчаткой, которую необходимо разминировать. Об этом заявили в полиции. Ранее стало известно о масштабной операции, организованной в связи с пожаром в здании, при этом причиной была семейная ссора. Как сообщали зарубежные СМИ, мужчина устроил подрыв в доме своих родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.