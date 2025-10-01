Новости мира: территорию "Октоберфеста" закрыли после взрыва и стрельбы в Мюнхене

Территорию фестиваля "Октоберфест" закрыли после взрыва и стрельбы в Мюнхене. По словам местных властей, они получили письмо с угрозами. До этого в городе работали полицейские, экстренные службы проводили обыски рядом с площадкой мероприятия.

Торнадо обрушился на один из городских округов Китая. По словам синоптиков, он стал следствием так называемой конвективной погоды. Это явление в атмосфере, при котором теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.