01 октября, 08:30

Происшествия

Около 60 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Около 60 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Около 60 человек погибли в результате землетрясения на острове Себу на Филиппинах. Об этом сообщило Управление гражданской обороны республики. Пострадали еще десятки человек, которые продолжают поступать в больницы.

Толчки магнитудой 6,9 обрушили здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого оказались люди. Идет поисково-спасательная операция. Также на заводе по производству напитков произошла утечка аммиака. Спасатели готовятся к возможной эвакуации жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

