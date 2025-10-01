Около 60 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Около 60 человек погибли в результате землетрясения на острове Себу на Филиппинах. Об этом сообщило Управление гражданской обороны республики. Пострадали еще десятки человек, которые продолжают поступать в больницы.

Толчки магнитудой 6,9 обрушили здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого оказались люди. Идет поисково-спасательная операция. Также на заводе по производству напитков произошла утечка аммиака. Спасатели готовятся к возможной эвакуации жителей.

