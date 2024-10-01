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Новости

01 октября, 21:45

Происшествия

Рейс Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, готовится к посадке в Египте

Рейс Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, готовится к посадке в Египте

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Небо над Израилем открыли после атаки со стороны Ирана. Рейс Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, предположительно готовится к посадке в Египте. Во время атаки самолет кружил над Средиземным морем.

Иран нанес самый сильный за всю историю удар по Израилю. Было выпущено сразу 500 ракет. Иранские СМИ сообщают, что основная часть снарядов преодолела систему ПВО "железный купол" и попала в намеченные цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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