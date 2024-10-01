Новости регионов: ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших детей к насильственным акциям

Сотрудники ФСБ задержали 39 радикалов, которые склоняли российских подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Операция сотрудников спецслужб прошла вместе с МВД и СКР в 78 регионах страны.

У задержанных возрастом от 13 до 35 лет изъяли боеприпасы и оружие. 9 из фигурантов причастны к подготовке вооруженных нападений на различные общественные, образовательные и религиозные учреждения, уверены в ФСБ.

В это же время в Подмосковье задержаны 5 человек за незаконную легализацию мигрантов. По данным следствия, руководитель строительной компании трудоустраивал иностранцев на должности, чтобы те могли получить вид на жительство в РФ по упрощенной схеме. За это брали 300–400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Дагестане задержан мэра города Избербаш Магомед Исаков. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в 2019 году. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. По этому делу главе города грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

