01 октября, 14:15Происшествия
Психолог прокомментировала инцидент в школе Одинцова, где ученика не отпустили в туалет
Генпрокуратура разберется в обстоятельствах скандала в одинцовской школе. Там учительница младших классов не выпустила мальчика в туалет. Дотерпеть до перемены он не смог. После случившегося ребенка перевели на больничный.
Психолог Елена Ярикова рекомендовала использовать арт-терапию для помощи мальчику. Этот метод, по ее словам, поможет ребенку выразить свои эмоции и отвлечься от травмирующего инцидента. Однако специалист подчеркнула, что мальчику потребуется некоторое время для полного восстановления, и важно объяснить ему, что он не виноват в произошедшем, так как подобные ситуации могут случиться с любым человеком.
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