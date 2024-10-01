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01 октября, 13:45

Происшествия

Новости мира: мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета в Шанхае

Новости мира: мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета в Шанхае

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В китайском Шанхае мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета. 18 человек получили ранения, трое из них позже скончались в больнице. Прибывшая на место полиция арестовала 37-летнего подозреваемого. На допросе он рассказал, что из-за личных финансовых проблем разозлился на людей, делающих покупки.

Также стало известно, что в Непале в результате наводнения и оползней погибли как минимум 200 человек, больше 100 – в списке пропавших без вести. Несколько районов страны оказались под водой после того, как Непал накрыли самые сильные за последние 20 лет муссонные дожди. Из пострадавших регионов эвакуированы более трех тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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