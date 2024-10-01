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01 октября, 11:45

Происшествия

Новости мира: сирийская журналистка погибла в результате ночной атаки Израиля

Новости мира: сирийская журналистка погибла в результате ночной атаки Израиля

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Жертвой ночной атаки Израиля по Дамаску стала сирийская журналистка. Всего, по сообщениям информагентств, погибли три человека, девять пострадали. Атака сирийской столицы велась ракетами с самолетов, летевших со стороны Голанских высот.

Также этой ночью ЦАХАЛ начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Сухопутным войскам оказывают поддержку авиация и артиллерия. За несколько часов израильские истребители совершили порядка восьми налетов на Бейрут. В результате в столице Ливана разрушен жилищный комплекс из 8 зданий.

В Шанхае мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета. 18 человек получили ранения, трое из них позже скончались в больнице. Прибывшая на место полиция арестовала 37-летнего подозреваемого. На допросе он рассказал, что из-за личных финансовых проблем разозлился на людей, делающих покупки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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