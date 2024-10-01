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Новости

01 октября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Феодосии из-за аварии на сетях водоснабжения подтопило около ста домов

Новости регионов: в Феодосии из-за аварии на сетях водоснабжения подтопило около ста домов

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В Феодосии из-за аварии на сетях водоснабжения подтопило около ста домов. В воде оказались также участки, хозяйственные постройки, подвалы, огороды и проезды. Пока жители самостоятельно устраняют последствия аварии, чтобы спасти имущество. В ближайшее время все обещают отремонтировать.

В Сарапуле в Удмуртии загорелся пассажирский автобус. Внутри находился только водитель. Пострадавших нет. Предварительно, ЧП случилось из-за короткого замыкания под приборной панелью. Пожар потушили.

В Новосибирской области спасли ослабевшего лебедя. Его отвезли в ветеринарную клинику и уже на следующий день птице стало гораздо лучше. Спустя еще какое-то время лебедя выпустили в озеро на охраняемую территорию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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