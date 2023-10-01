Тринадцать человек погибли при пожаре в ночном клубе в Испании

Число погибших из-за пожара в ночном клубе в Испании возросло до тринадцати. Об этом сообщили экстренные службы города Мурсия, где произошла трагедия. Ранее сообщалось об 11 погибших и четырех раненых. Для тушения были привлечены несколько бригад пожарных и вертолет. Сейчас огонь потушили, но причину ЧП еще не установили. В Мурсии объявили трехдневный траур по погибшим.

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