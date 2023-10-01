В США мужчина врезался на автомобиле в полицейский участок, где был сразу задержан

Самое быстрое задержание преступника произошло в Штатах. Мужчина врезался в участок, снес часть стены и оказался прямо в офисе полицейских. Водителя отвели в уцелевшую часть здания, где продолжили разговор. Выяснилось, несколько минут ранее он также въехал в дверь гаража частного дома. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, нанесении ущерба, а также нападении при отягчающих обстоятельствах.

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