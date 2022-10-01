Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Хостел загорелся на Ярославской улице в Москве. С четвертого этажа шел густой черный дым. Пожар был ликвидирован. Люди самостоятельно покинули здание, сообщили в МЧС. Пострадавших нет.

Между тем москвичи начали получать уведомления об отзыве повесток после перепроверки учетных данных. Для этого работают специально созданные группы при военкоматах. Еще любые вопросы можно задать на горячей линии. А для родственников мобилизованных создали центр поддержки.

Помимо этого, в столице открыли 20 дополнительных пунктов сбора резервистов. Там работают призывные комиссии, а также медики. Мобилизованные москвичи уже получают обмундирование и сухпайки. С этими вещами они отправляются сначала на учения, а потом к местам воинской службы.

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