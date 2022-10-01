Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

20:30
Хостел загорелся на Ярославской улице в Москве. С четвертого этажа шел густой черный дым. Пожар был ликвидирован. Люди самостоятельно покинули здание, сообщили в МЧС. Пострадавших нет.
Между тем москвичи начали получать уведомления об отзыве повесток после перепроверки учетных данных. Для этого работают специально созданные группы при военкоматах. Еще любые вопросы можно задать на горячей линии. А для родственников мобилизованных создали центр поддержки.
Помимо этого, в столице открыли 20 дополнительных пунктов сбора резервистов. Там работают призывные комиссии, а также медики. Мобилизованные москвичи уже получают обмундирование и сухпайки. С этими вещами они отправляются сначала на учения, а потом к местам воинской службы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: