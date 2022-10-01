Автомобиль сбил пешеходов на севере Москвы

Автомобиль сбил двоих пешеходов на пересечении Дмитровского шоссе с улицей 800-летия Москвы на севере столицы.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, там же находятся медики и другие экстренные службы. В каком состоянии пострадавшие, на данный момент неизвестно.

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