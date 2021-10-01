В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. На основании ордера, выданного Россией. Об этом сообщают балканские СМИ, но в российском посольстве информацию пока не подтвердили.

Миллиардер Тельман Исмаилов находится в международном розыске. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В России ему и его брату было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Суд арестовал их заочно.

Также бизнесмен обвиняется в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.