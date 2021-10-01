Мужчину, который забрался на карниз балкона гостиницы "Альфа", забрали полицейские

Возле гостиницы "Альфа", которая находится в районе метро "Партизанская", развернулась спасательная операция. Силовики, медики и психологи съехались из-за мужчины, который сел на край балкона на большой высоте и что-то выкрикивал.

Сейчас его увели из гостиницы полицейские. Они будут выяснять, кто он и что его заставило рисковать жизнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.