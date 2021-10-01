Склад с изоляционными материалами сгорел в ТиНАО на улице Адмирала Корнилова. С огнем боролись более 100 пожарных на протяжении нескольких часов. Склад горел по всей площади три тысячи квадратных метров. Была вероятность перехода огня на другие здания.

С огнем боролись с воздуха. Вертолет сбросил 50 тонн воды. При пожаре обрушилась кровля. Никто не пострадал. Точную причину возгорания еще предстоит выяснить, однако, по словам очевидцев, они услышали хлопок, далее загорелось здание.

Местные жители жаловались на запах гари. Специалисты Мосэкомониторинга не зафиксировали загрязнение воздуха в районе пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.