В ТИНАО потушили склад со стройматериалами

Пожар на складе с изоляционными материалами в ТиНАО удалось потушить. Об этом сообщает МЧС РФ по Москве.

Информация о возгорании поступила дежурным в 10:36. Здание, где произошел пожар, располагается на улице Адмирала Корнилова, владение 18.

Пожар тушили и с земли, и с воздуха. Вертолет доставил на место происшествия 50 тонн воды, совершив 10 сбросов. Также в тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.

Сообщалось, что на складе хранилось большое количество воспламеняющихся материалов и предметов, что усложняло работы по ликвидации возгорания.