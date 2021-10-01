В тоннеле на юге Москвы произошло ДТП с участием грузовика

В тоннеле на Варшавском шоссе образовался небольшой затор из-за ДТП. Там легковушка врезалась в грузовик.

На кадрах видно, машина практически всмятку. Передняя дверь выбита, детали разбросаны по тоннелю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.