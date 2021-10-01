Концентрация вредных веществ на месте пожара на складе в ТиНАО не превышает норму – МЧС

В МЧС России заявили, что на месте пожара на складе в ТиНАО не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Информация о возгорании поступила дежурным в 10:36. Здание, где произошел пожар, располагается на улице Адмирала Корнилова, владение 18.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 3 тысяч "квадратов". Позднее стало известно, что огонь распространился по всей площади склада. Также произошло обрушение кровли.

К тушению привлечены более 100 человек, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.