В МЧС рассказали о пожаре на складе в ТиНАО

До сих пор продолжают тушить пожар на складе в ТиНАО, хотя его уже локализовали. Начальник главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов рассказал, что по прибытии на место 1 спасательного отделения было обнаружено открытое горение всей площади склада.

"Работаем по второму номеру. В тушении пожара задействованы 101 человек, 42 единицы техники, 1 вертолет", – сказал Желтов.

Он отметил, что пожар был локализован в 11:36 минут по московскому времени.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 3 тысяч "квадратов". Позднее стало известно, что огонь распространился по всей площади склада. Также произошло обрушение кровли.