Спасатели локализовали пожар на складе в ТиНАО

Крупный пожар на юго-западе Москвы локализован. Об этом сообщили в МЧС.

Информация о возгорании поступила дежурным в 10:36. Здание, где произошел пожар, располагается на улице Адмирала Корнилова, владении 18.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 3 тысяч "квадратов". Позднее стало известно, что огонь распространился по всей площади склада. Также произошло обрушение кровли.

К тушению привлечены более 100 человек, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.