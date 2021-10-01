К тушению пожара в ТиНАО привлекли 100 человек

К тушению пожара в ТиНАО, где загорелся склад, привлекли 100 человек. Также задействованы 40 единиц техники.

Информация о возгорании поступила дежурным в 10:36. Здание, где произошел пожар, располагается на улице Адмирала Корнилова, владении 18.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 3 тысяч "квадратов". Позднее стало известно, что огонь распространился по всей площади склада. Также произошло обрушение кровли.