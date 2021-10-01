Пожар на складе на юго-западе Москвы локализован

Пожар на юго-западе Москвы локализован. Об этом сообщили в МЧС.

На улице Адмирала Корнилова загорелся склад со стройматериалами. В здании обрушилась кровля. Пожару присвоен второй ранг сложности.

С огнем борются более 100 человек. Привлекли авиацию. Ранее сообщалось, что есть угроза перехода огня на соседние строения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.