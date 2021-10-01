В Карачаево-Черкесии задержали террориста

ФСБ задержала террориста, который планировал взорвать полицейских в Карачаево-Черкесии. Преступнику 20 лет, он действовал по указанию запрещенной в России организации "Исламское государство", уточняет следствие.

При обыске у задержанного нашли все необходимое для изготовления взрывного устройства, а также переписку, которая подтверждает намерения устроить теракт.

На допросе он во всем признался. Уголовное дело завели по двум статьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.