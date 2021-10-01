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Происшествия

07:45

Новости России: в Тюмени загорелся многоэтажный дом

происшествия пожар регионы видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

Жители Тюмени сильно всполошись из-за густого черного дыма, который был виден в нескольких кварталах города. Еще очевидцы сообщали о взрывах. На самом деле, загорелась крыша жилой десятиэтажки. С кровли огонь чуть не перекинулся дальше. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. Жителей эвакуировали.

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В городе Чусовой в Пермском крае из-за ветренной погоды прямо на прохожих начали валиться мачты освещения и деревья. Все это попало на камеру. В то же время там оказалась и маленькая школьница. Увидев, как падает дерево, девочка не растерялась и быстро отскочила. А потом малышка вприпрыжку покинула опасное место, радуясь своему чудесному успасению. Взрослым тоже повезло

А в Нижнем Новгороде нашли машину времени. Из 2021 в 1994 год легко перенестись поможет магазин приставок "Денди". Его владелец бережет детские воспоминания миллионов.

Жители дагестанского села Хушет переправляют стройматериалы с помощью каравана ослов. Точно так же им приходится доставлять продукты и другие необходимые для жизни товары. В селе до сих пор нет автомобильной дороги. Хотя на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря живут 400 человек.

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