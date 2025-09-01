Новости мира: МИД РФ проработает вопрос помощи Афганистану после землетрясения

МИД России сообщил, что прорабатывает вопрос о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану после разрушительного землетрясения, которое произошло в ночь на 1 сентября. В результате подземных толчков погибли более 800 человек. Продолжается разбор завалов.

В Пакистане более 30 человек погибли из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Масштабная стихия затронула миллионы людей и стала крупнейшей в истории. Для пострадавших были созданы 506 гуманитарных лагерей. Спасательные команды эвакуировали 760 тысяч человек и более 500 тысяч животных в безопасные районы.

На северо-западе Канады масштабные лесные пожары. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространяется. Огонь вплотную подбирается к жилым домам и дорогам, которые пришлось перекрыть. Эвакуируют порядка 700 человек. Людей вывозят автобусами во временный пункт размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

