01 сентября, 22:45

Новости мира: МИД РФ проработает вопрос помощи Афганистану после землетрясения

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

"Московский патруль": мужчина в столице зарезал экс-супругу, жившую с другим

"Московский патруль": мотоциклист насмерть врезался в бордюр на набережной Москвы-реки

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

В Красноярском крае прорвало дамбу у озера Огоньки

На Калужском шоссе такси врезалось в пассажирский автобус

Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

Футболисты "Интер Майами" и "Сиэтла" подрались после финала Кубка лиги

Спасатели эвакуировали попавших под камнепад альпинистов в Казахстане

МИД России сообщил, что прорабатывает вопрос о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану после разрушительного землетрясения, которое произошло в ночь на 1 сентября. В результате подземных толчков погибли более 800 человек. Продолжается разбор завалов.

В Пакистане более 30 человек погибли из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Масштабная стихия затронула миллионы людей и стала крупнейшей в истории. Для пострадавших были созданы 506 гуманитарных лагерей. Спасательные команды эвакуировали 760 тысяч человек и более 500 тысяч животных в безопасные районы.

На северо-западе Канады масштабные лесные пожары. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространяется. Огонь вплотную подбирается к жилым домам и дорогам, которые пришлось перекрыть. Эвакуируют порядка 700 человек. Людей вывозят автобусами во временный пункт размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

