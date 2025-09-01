Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

В Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на автобусной остановке. По данным МВД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка.

В Дагестане продолжают тушить 6 ландшафтных пожаров. Самое крупное возгорание произошло недалеко от села Унцукуль, где пламя охватило более 20 гектаров. Для ликвидации огня привлечен вертолет МЧС.

