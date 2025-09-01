Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

Футболисты "Интер Майами" и "Сиэтла" подрались после финала Кубка лиги

Спасатели эвакуировали попавших под камнепад альпинистов в Казахстане

Новости регионов: собаку спасли из закрытой в жару машины в Сочи

Новости регионов: ландшафтные пожары вспыхнули в горах Дагестана

Жители Одинцова обвинили тренера по баскетболу в краже 4,5 млн рублей

Новости мира: дожди в Таиланде вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения

Пассажиры рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту из-за духоты

В Анапе завершился сбор мазута со дна моря

В Москве водитель Lexus врезался в столб

В Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на автобусной остановке. По данным МВД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка.

В Дагестане продолжают тушить 6 ландшафтных пожаров. Самое крупное возгорание произошло недалеко от села Унцукуль, где пламя охватило более 20 гектаров. Для ликвидации огня привлечен вертолет МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика