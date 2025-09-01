Пассажиры рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту из-за духоты

Несколько пассажиров рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту из-за духоты. Самолет более двух часов не мог вылететь из аэропорта. Температура в салоне поднялась выше 30 градусов, из-за чего дети падали в обморок, а взрослые жаловались на удушье.

Экипаж воздушного судна открыл двери только после того, как людям стало плохо. На место также вызвали скорую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.