Новости регионов: траурная акция прошла в Беслане в память о жертвах теракта 2004 года

В Беслане прошла траурная акция в память о жертвах теракта 2004 года. На место разрушенного спортзала школы № 1, где преступники три дня держали заложников, пришли более тысячи человек. Среди них и те, кому удалось выжить. У фотографий погибших горят свечи, лежат цветы. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из них – дети. Траурные церемонии продлятся в Беслане три дня.

Сотрудники МЧС разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Поиски решено приостановить до рассвета. В лагере остаются семеро спасателей, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации.

Ми-8 разбился 31 августа. На борту вертолета находились 19 пассажиров и три члена экипажа. На месте крушения уже найдены 17 погибших. По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка пилотов в тумане.

Восемь человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом. Еще трое госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Авария произошла на трассе М-12 "Восток". Водитель минивэна, ехавшего в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара машина перевернулась. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело.

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