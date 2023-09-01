Подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике арестовали – СМИ

Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ. Об этом пишут РИА Новости.

Местного жителя задержали 29 августа по подозрению в том, что он оголил электрокабели и вызвал возгорание леса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

В настоящее время прокуратура занялась проверкой действий чиновников по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.