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01 сентября, 13:45

Происшествия

Подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике арестовали – СМИ

Подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике арестовали – СМИ

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Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ. Об этом пишут РИА Новости.

Местного жителя задержали 29 августа по подозрению в том, что он оголил электрокабели и вызвал возгорание леса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

В настоящее время прокуратура занялась проверкой действий чиновников по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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