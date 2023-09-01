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01 сентября, 12:15

Происшествия

Очевидцы показали кадры черного дыма у подножия бывшего комплекса "Снежком" в Красногорске

Очевидцы показали кадры черного дыма у подножия бывшего комплекса "Снежком" в Красногорске

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Пожар произошел в подмосковном городе Красногорск. На кадрах видно, как у подножия бывшего комплекса "Снежком" идет черный дым. О пострадавших пока данных нет.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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