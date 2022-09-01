Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, Босфорский пролив закрыт для судов из-за ЧП с идущей с Украины баржей.

Поставки газа по "Северному потоку" могут возобновить с 3 сентября.

Филиал Третьяковки в Калининграде готов более чем на 70%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

